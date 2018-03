Municipio de Sachaca no autorizó evento

Síguenos en Facebook y YouTube

El evento no deportivo denominado Carnavalón de Arequipa, no podrá realizarse en el distrito de sacha, porque la comuna distrital no autorizó el desarrollo del mismo ya que los organizadores no han cumplido con entregar la documentación necesaria.

La actividad se pretende efectuar desde las 18:00 horas del sábado 17 hasta las 3:00 horas del día 18. Uno de los principales problemas es que pretenden congregar a un promedio de 800 personas cuando la capacidad del local a penas llegar a 474.

Esta decisión fue plasmada en la resolución gerencial Nº 0126 – 2018 – GAT – MDS emitida el 14 de marzo, donde advierten que si los organizadores no acatan lo dispuesto usarán la fuerza publica para impedir que se desarrolle la actividad.