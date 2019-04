Músico arequipeño Dante Valdez estrena obra en Estados Unidos

Síguenos en Facebook

Dante Valdez Ortiz, el destacado músico arequipeño, es también el primero de esta tierra en llevar una obra de su autoría a los escenarios en Nueva York, en Estados Unidos.

El teatro Skirball Center for the Performing Arts, de la Universidad de esa ciudad (NYU), es el lugar donde los días 24 y 25 de este mes, Valdez Ortiz pondrá sobre escena su musical El Cóndor Pasa, Esperanza Andina, obra que demuestra toda la calidad artística del autor y su apasionado apego por la música peruana y en especial, la arequipeña.

Y como no podía ser de otra manera, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Naciones Unidas junto a su director Predrag Vasic, con cantantes, actores, coros y bailarines invitados.

El nuevo cónsul Peruano en New Jersey, Yvan Solari Calvo, inicia su gestión con el apoyo a esta presentación que se piensa llevar, si es factible, a Nueva Jersey en abril del 2020.

LA OBRA

En voz del compositor, Dante Valdez, la obra se presentará como concierto. Su creación, describió, ha constituido elementos de la realidad de los pueblos andinos, su mitología y la cadencia de “El Cóndor Pasa”, de Alomía Robles.

“Soy un peruano que quiero servir a mi país, un país que me hizo lo que soy, que me dio la música que me inspira”, indicó.

Son 150 artistas los que estarán en escena dando vida a la originalidad de la composición, que “va a honrar a todos los sudamericanos”. Precisamente para estas presentaciones, la orquesta incorporará a su haber instrumentos peruanos como quenas, toyos y zampoñas, además del cajón peruano, así como la quijada de burro.

Valdez explica que la originalidad está en la historia, incorporando el himno de Alomía Robles, introduciendo al cóndor como el símbolo de la deidad, así como al Saqra, el malo, con quien se enfrenta.

Trayectoria. Valdez se ha desempeñado como director titular de la Calcuta Philarmonic Orchestra y otras agrupaciones.