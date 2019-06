Niño banquero peruano: "A pesar de lo que me digan, me gusta lo que hago" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

José Quisocala Condori, el niño banquero arequipeño brindó una entrevista a CORREO, y explicó muchos detalles sobre la labor que realiza con el banco que ha fundado y la película que hará Disney, en donde narrará su día a día.

Contó que Disney buscó mantener en secreto la publicación del documental, para recién darlo a conocer por estas fechas.

"Con los de Disney comencé a hablar desde el año pasado, no me comentaron que era una película para ellos, sino que era para una producción francesa, viajaron hasta Arequipa, firmamos el contrato de confidencialidad (...) en medio de las grabaciones recién me comentaron que era una película para Disney por el tema de que si lo sabía, podía comentárselo a varias personas, querían que sea confidencial hasta hace unas semanas que se daría la noticia a conocer", comentó José.

La película se dirige a los niños para brindarles un mensaje sobre sus capacidades y sobre su futuro.

"El título de la película es : 'El futuro es nuestro', lo que busca la película es poder motivar a los niños a hacer grandes cosas que los niños entiendan que ni el tamaño ni la edad importan para hacer cosas grandes si se lo proponer y que se den cuenta que a pesar de que el futuro es nuestro nosotros estamos generando cambio desde ahora para generar un futuro prometedor tato para nosotros como para las demás personas", narró.

Añadió las fechas de estreno de la película, y también las grabaciones sobre el mencionado documental, además de cómo su emprendimiento le ha cambiado la vida.

"El documental se estrena el 25 setiembre en Europa, en 5 meses en los Estados Unidos y en un año (o menos) en Latinoamérica. Grabamos en Arequipa, Lima y Estocolmo. Lo que muestra la película es el cómo inició mi proyecto, lo que tuvo que pasar, mi día a día y la premiación en Estocolmo", manifestó.

Confesó que su proyecto le ha cambiado la vida: "He pasado de levantarme, estudiar regresar a mi casa, almorzar y hacer tareas, a levantarme temprano, estar en entrevistas, a veces me he quedado jugando, a veces también tengo reuniones con Disney, y se me complica, a pesar de que las demás personas digan que estoy quemando etapas, me gusta lo que hago".

El muchacho ha creado un nuevo emprendimiento llamado "La bogedita ecológica" en donde busca darles a los niños alimentos de primera necesidad, útiles escolares, pequeños electrodomésticos y microcréditos los cuales pagan con residuos sólidos.