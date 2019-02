Niños y jóvenes talentos sorprendieron en torneo de ajedrez

Síguenos en Facebook

En el local “Castillo Nuestra Señora Virgen del Rosario en Cerro Viejo, con una participación de alumnos de tres escuelas de Verano de Ajedrez 2019 del distrito de Cerro Colorado se desarrolló el Campeonato de Ajedrez Infantil y Juvenil, organizado por la Municipalidad de Cerro Colorado dirigido por su alcalde el Dr. Benigno Cornejo Valencia en coordinación con las ligas de ajedrez de Yanahuara y Arequipa, que presiden Alejandro Peraltilla y Cleber Layme respectivamente.

Todos ellos son integrantes de la I.E Bernal Murillo y la Casa del Adulto Mayor de Alto Libertad, dirigido por el profesor Alfredo Peraltilla Mendoza y de la I.E Romeo Luna Victoria, del profesor Rony Lazaro Puma.

PREMIACIÓN. La ceremonia de premiación la presidio el Dr. Benigno Cornejo, acompañado de Fredy Herrera Romaña, Sub Gerente de Educación Deporte y Cultura de la Municipalidad de Yanahuara), con auspicio de Kiwifresh, bloqueador Bahía y la Alemana.

Resultados:

Sub-8

-III Copa Asgard”

Abraham Mamani (Taller de la Casa del Adulto Mayor) Abdiel Quispe Ángel Mogrovejo

Sub-10-Copa Asgard

1.Miguel Ángel Mogrovejo (Taller de la Casa del Adulto Mayor)22

2. Gabriel Oroch

3.Gael Castillo

Sub-12. Copa New Gas

Yael Condori (Taller del IE Romeo Luna Victoria) Miguel Quispe Leonardo Urday

Sub-16, Copa New Gas

Jefferson Surco (Taller de la Casa del Adulto Mayor) Jackson Ortega Samuel Murguia

Mayores aficionados-Copa New Gas

Dr. Benigno Cornejo Valencia Freddy Herrera Romaña Diego Carpio

DATO

El alcalde de Cerro Colorado se han propuesto seguir promoviendo el ajedrez entre losniños y jóvenes de su jurisdiccción.