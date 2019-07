No habrá pantalla gigante para partido entre Brasil y Perú

Síguenos en Facebook

No habrá pantalla gigante en la plaza de armas para apreciar el partido entre Brasil y Perú por la final de la Copa América.

Según el gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), William Palomino, no ha ingresado ningún documento a su oficina solicitando la autorización para la instalación de este tipo de estructuras con la finalidad que la población pueda espectar el partido en la plaza de armas.

“A la fecha no tenemos nada oficial, además no se podría hacer en dos días porque los plazos ya están vencidos, y esto no solo sucedió en la plaza de armas si no también en otras plazas del centro de la ciudad donde no existió requerimientos esperemos que no haya inconvenientes ese día”, dijo Palomino.