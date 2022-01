El prefecto de Arequipa, Nolberto Martín Delgado Pino, en entrevista a Correo habla sobre las críticas al Gobierno central sobre el nombramiento de prefectos ligados a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep).

Se ha criticado al presidente Castillo por el nombramiento de prefectos regionales que pertenecen a la Fenatep ¿Cuál es su opinión? Hemos tenido una reunión con el presidente el jueves y viernes (...) hemos deslindado, no hay uno solo que pertenece al grupo Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) (...) En función de Fenatep Perú es un gremio sindical que no tiene que ver absolutamente con la política de Gobierno. Se estaba tratando de insinuar también de Movadef y tantos movimientos que cualquier ciudadano tiene derecho de participar de uno u otro.

Pero, ¿Movadef se vincula con Sendero Luminoso? Bueno no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero si usted me saca un solo prefecto que sea de Movadef yo le agradecería.

¿La cercanía entre la Fenatep y Movadef no preocupa al presidente y prefectos? No tengo nada en absoluto que ver en ese sentido. He sido invitado por el propio presidente conociendo mis cualidades como profesor, historiador, medioambientalista y abogado.

¿Fue usted miembro de la Fenatep? No fui miembro. En las últimas elecciones me llamaron para que sea asesor legal, me pidieron el apoyo. Fue cuando lideré el sindicato en la provincia. En este caso para hacer la defensa de los maestros. Luego me invitaron a una charla en Cusco sobre una disertación sobre la realidad nacional, luego me invitaron para otra charla en Chivay donde coincidía la designación de mi persona como prefecto. Me agarró por sorpresa. Deslindo cualquier responsabilidad y ustedes pueden investigar.

¿Cuál es el pensamiento del Gobierno respecto a los otros sindicatos? Nosotros vemos según diálogo con terceros en Lima, inclusive el Sutep y Patria Roja todavía dominan el Ministerio de Educación. Por eso cuando no les conviene inmediatamente sacan a uno u otro ministro (...) eso me parece que no es acorde, lo que debemos pensar es en trabajar por el bienestar de la sociedad peruana. No en buscar apetitos personales, eso le hace daño al país.

¿Cuál es la consigna del presidente para los prefectos? Que hagamos una buena labor, demostremos a la ciudadania que asumamos con responsabilidad el reto frente a la pandemia; los programas sociales; que coordinemos, verifiquemos y asesoremos a las entidades públicas para que no haya ese despilfarro de dinero en obras que muchas veces las hacen indebidamente.