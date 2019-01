Nuevo presidente del directorio de Sedapar asegura que trabajará por consolidar obras en las provincias

Síguenos en Facebook

El alcalde de Caravelí, Arturo Montesinos, hace unos días fue elegido como el nuevo presidente de directorio de Sedapar. Asegura trabajará por las provincias buscando que se ejecuten los proyectos que están programados o relegados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores.

¿Cuáles serán las primeras acciones que realizará?

Vamos a solicitar la información respecto a los proyectos de inversión que se han programado para este año en las provincias, lo mismo que sus presupuestos.

Los alcaldes provinciales se quejan de la falta de apoyo para los servicios básicos. ¿Qué hará al respecto?Precisamente, al tener la información vamos a exigir a Sedapar que se ponga en cartera las obras que necesitan en provincias.

La población se queja por la atención y funcionarios de la entidad. ¿Qué ha programado?

Veremos cómo está el cuadro de asignaciones y si los profesionales que están en los cargos están de acuerdo a ello.

¿Ha dialogado con sus colegas de provincias? ¿Tiene alguna percepción de cada zona?

Sí por supuesto, en Castilla el alcalde está preocupado por una deuda que tienen y que pasa los 800 mil soles. En Islay, les preocupa que el funcionario de Sedapar no está comprometido, no brinda una atención adecuada esperan que sea removido.

¿Cómo fue su elección?¿Dialogó con el alcalde Omar Candia?

No conversé con él, pero por los medios de comunicación me enteré que no iba asumir la presidencia y salió la propuesta de apoyarme. Espero que siga la misma posición para que las provincias puedan tener la opción de acceder a este cargo.

¿Cómo hará para atender las dos responsabilidades?

Veremos el tiempo que se necesita para estar en Sedapar y así organizar el tiempo para cumplir con los dos cargos.

¿Habrá mejoras en el servicio de Sedapar?

Se debe evaluar, porque la población siempre exige más. Lo primero que veremos es el plan de contingencia para afrontar las lluvias.