Obra inconclusa luce placa de inauguración en Uraca - Castilla

A pesar de tener por lo menos 15 observaciones relativas a la calidad de construcción, el 16 de noviembre de 2019, 45 días antes de finalizar su gestión como gobernadora, Yamila Osorio Delgado inauguró solo la fachada de la obra Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E. Mixto Corire Comedor - Cocina, en el distrito de Uraca, provincia de Castilla.

Han pasado cinco meses desde entonces y nadie ha sido capaz de levantar las observaciones. La más grave es que estos ambientes destinados a cocina-comedor están inconclusos, las paredes permanecen en casco rojo y gris, y no se dispone del presupuesto necesario para colocar los acabados, cableado, mobiliario y otros que pudieran garantizar su funcionamiento.

SIN SERVICIO. Mientras tanto, los estudiantes se ven obligados a consumir los alimentos del programa Qali Warma en un extremo del coliseo, la cocina funciona en un área verde con el riesgo de contaminar lo que ingieren los menores.

El problema fue verificado por el consejero regional José Luis Hancco Mamani, el lunes 29 de abril, pero el reclamo ya fue oficializado el 13 de marzo por la directora de la institución, Rosa Cruz Bustinza, según se dejó constancia en actas. Inclusive antes la comunidad educativa formuló reclamos, pero ninguno de los trabajos ejecutados por la constructora superó las deficiencias.

Para el 25 de marzo 2019, se convocó a los representantes de la empresa constructora Consorcio Rosario, pero solo acudió Ronald Cojoma Zavala, quien se limitó a escuchar, tal como consta en los registros escritos, con participación de la alcaldesa de Uraca, Marta Selia Ruelas Condori, y el subgerente de Desarrollo Urbano, José Antonio Pacuri Hancco.

La inspección fue legalizada por el notario del distrito, Enrique Luque Vásquez, como se lee en el documento respectivo.

De acuerdo al reporte de Monitorero de Contrataciones Públicas, los trabajos demandaron aproximadamente un millón de soles, pero las deficiencias continúan, entre ellas se citan las siguientes: No se aprecia la instalación de la red de agua caliente, no se han realizado trabajos de tarrajeo en la parte externa del comedor, falta tarrajeo de muros y columnas interiores y exteriores, faltan nichos para las válvulas para la instalación de llaves de control, no se ha encontrado pozo a tierra.

Tiene redes eléctricas, pero no se comprobó si funcionan por carece de conexión de energía, las paredes y piso no tienen cerámico, la puerta de acceso es de metal cuando debió ser de madera, los baños no tienen divisiones, la rampa de acceso tiene una pendiente superior a la permitida y los techos no han sido edificados con ladrillo pastelero.