Obreros del proyecto de cuatro carriles no pudieron regresar a trabajar

Los 51 trabajadores de construcción civil que ayer debieron retornar a laborar a la obra de los cuatro carriles en Yura no pudieron hacerlo ya que la empresa contratista argumentó que no tenía los documentos correspondientes.

A primeras horas de la mañana se congregaron frente a la oficina del Consorcio Integración Vial II donde hicieron la charla de seguridad previa al inicio de su trabajo, pero no pudieron iniciar la jornada laboral a pesar que el sábado pasado firmaron un acta con el gobernador regional Elmer Cáceres Llica para que puedan retornar a sus labores luego de la paralización que protagonizaron por una semana.

El representante del comité de obra, Pedro Alvarez, dijo que los encargados del consorcio les indicaron que estaban analizando el documento y que lo debían consultar con Lima. Lamentó el incumplimiento del acta que causó malestar en los agremiados.

Ellos se mantuvieron en la zona hasta pasado el medio día ya que un representante del gobierno regional se comprometió en acercarse al lugar para darle solución al problema.

APOYO. Situación similar es con los obreros que resultaron heridos. “No se hace presente nadie, son 28 heridos. Lo que se prometió se debe cumplir, eso es lo que queremos ya que hay un acta”, explicó Alvarez.

El representante del comite de seguridad, Jimmy Mamani Villavicencio, informó que no ha llegado el apoyo para su compañero que sufrió daño en el ojo quien permanece en el seguro de Cerro Colorado. “Tiene que hacerse una tomografía y no tiene dinero para solventar el gasto. Nos preocupa que pierda la visión y luego no pueda tener un trabajo y se quedaría desamparado. Además la esposa esta a punto de dar a luz”, puntualizó.

Finalmente los agremiados se refirieron al nuevo gerente de infraestructura del gobierno regional recomendando que se empape de todos los problemas en las obras de la región. “Queremos que tengan capacidad para resolver problemas y evitar los conflictos” puntualizaron.