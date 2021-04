El candidato por el Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, visitó Arequipa hoy, y durante una rueda de prensa sugirió que la entrega de mando al nuevo Presidente de la República sea antes del 28 de julio.

”No tiene sentido tener a un Jefe de Estado hoy día que el virus lo esta noqueando, que su propia burocracia no se obedece, que no es capaz de decirnos cuantas vacunas va comprar, etc. Es mejor, se respetan los plazos y se adelanta el relevo”, remarcó.

Sustentó la propuesta explicando que podría hacerse en un periodo de 48 o 72 horas luego de tener los resultados finales de los comicios, sea en primera o segunda vuelta. Similar sería la situación del Congreso de la República; así el nuevo presidente con un horizonte de 5 años pondría en ejecución todo lo que esta proponiendo para ver el destino del país.

Otro tema abordado fue el relacionado a las vacunas contra el coronavirus, donde Humala sugirió al Estado que vea la negociación con el gobierno de Rusia para acceder a la compra de las dosis de Sputnik V ya que a la fecha se adquieren de empresas privadas y al hacerse de gobierno a gobierno habrá más seguridad. “Los laboratorios están ofertando vacunas que todavía no han producido”, enfatizó.