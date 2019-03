Once consejeros no acudieron a reunión con Autodema

Síguenos en Facebook

El consejero regional de Arequipa, Harberth Zúñiga, mostró hoy su molestia debido porque a las 12:00 horas tenían previsto una reunión con funcionarios de Autodema para afinar los detalles de la contrapropuesta para la suscripción de la adenda N°13 del proyecto Majes Siguas II, toda vez, que este 31 vence el plazo para la firma, pues se tuvo la ausencia de 11 delegados.

La reunión fue suspendida por falta de quórum, pues de 14 consejeros solo acudieron tres : José Luis Hancco, Kimmberlee Gutiérrez y su persona.”Parece increíble que once consejeros no hayan podido concurrir, señalan que no alcanzaron llegar de provincias”, dijo.

Zúñiga precisó que este tema es muy importante, por lo tanto, debería haber más seriedad por parte de todos, en especial del presidente del Consejo Regional, Ronald Veto Bernal.“El tema de Majes Siguas II es importante, y evaluar la contrapropuesta técnica de Autodema más aún a fin de cautelar los intereses de Arequipa”, refirió.

Es necesario mencionar que los funcionarios de Autodema tampoco acudieron.