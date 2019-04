Ordenan demolición de pórtico de ingreso a la provincia de Castilla

Síguenos en Facebook

A través de la Resolución Sub Gerencial N° 002-2019-GRA/GRTC-S.G.I, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, ha dispuesto el pago de 03 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a la comuna provincial de Castilla, por daños a la infraestructura pública debido a la construcción de un pórtico al ingreso del distrito de Aplao.

Según informaron para la ejecución de la obra que demandó una inversión de 261 mil soles no se realizó los trámites respectivos por ello no tenían la autorización para su edificación, además la construcción no cumple con los parámetros obligatorios que requiere una vía nacional.

Además, la Sub Gerencia de Transportes del Gobierno Regional otorgó un plazo de 15 días calendarios para que la comuna derruya, retire o modifique tal construcción sujeta a ley; caso contrario las autoridades competentes procederán a demolerla sin lugar a reclamo o resarcimiento.

Raúl Cáceres Muñoz, alcalde provincial, en dialogo con el diario Correo señalo que en las próximas horas se reunirá con su equipo técnico de asesores, con el fin de hallar una solución al problema, asimismo dijo estar muy preocupado porque la obra en mención no ha sido liquidada.

"Convocare a una sesión de emergencia para conjuntamente con todos los regidores y previos informes del equipo técnico tomaremos la decisión que beneficie a la provincia", acotó.