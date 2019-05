Organizaciones y colectivos le dan jalón de orejas a gobernador de Arequipa

Síguenos en Facebook

Dieciséis organizaciones y colectivos de Arequipa presentaron ayer un pronunciamiento dirigido al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por el poco interés que tendría en instalar mesas de trabajo para prevenir los casos de violencia en la región.

En dicho documento mencionan que el 6 de febrero dieron a conocer al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) la intención de trabajar junto a las municipalidades diferentes planes de prevención para evitar los casos de violencia familiar, feminicidios y violaciones que continúan presentándose en el Ministerio Público.

Incluso tres municipalidades se sumaron a este pedido, siendo la comuna provincial, Cerro Colorado y Miraflores, las interesadas en trabajar con diferentes instituciones, pero hasta la fecha dichas reuniones han quedado solo en un anuncio.

MOTIVOS. La representante del Centro de Prevención del Abuso Sexual (CPAS), Dessy Zanabria, indicó que las excusas para que no se instalen las mesas serían las protestas y movilizaciones que ocurrieron durante las últimas semanas.“Primero fue el paro agrario, y no se pudo hacer la reunión, ahora es la protesta de los trabajadores de Construcción Civil, pero creo que el gobernador debería designar a otra subgerencia para que convoque a las 16 organizaciones y así podamos actuar para no perder el tiempo”, dijo.

GERENCIA. La otra responsable que tampoco se habría pronunciado sería Celina Del Carpio, titular de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.Los representantes que asistieron a la conferencia de prensa ayer indicaron que dicha Gerencia debería tomar la posta en la iniciativa de las 16 asociaciones.El documento ya fue presentado a Cáceres Llica y esperan que a más tardar la próxima semana pueda emitir un pronunciamiento.