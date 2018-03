Osorio y Zegarra responden a Cavero, quien pidió investigación por tráfico de terrenos

Síguenos en Facebook y YouTube

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, y el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, ayer deslindaron cualquier responsabilidad respecto a las declaraciones que hizo José Luis Cavero Astete, quien fue detenido por pertenecer, al parecer, a una organización criminal de tráfico de terrenos. Como se recuerda, él pidió que se investigue a ambas autoridades.

Tal solicitud fue hecha el último martes, cuando Cavero era trasladado en un bus al Depincri.

Yamila Osorio señaló que Cavero solo busca desviar la atención del momento al mencionar su nombre.

“Este señor no ha trabajado para mi gestión, no es funcionario de mi confianza, y yo creo que hay varios elementos que se tienen que analizar. Hay publicidad electoral en las casas de los dirigentes que se han detenido, además se cambian predios de la campiña para construir universidades, se alienta invasiones en Alto Selva Alegre, creo que no son casos aislados, sino una seguidilla de casos que deben de analizarse en su integridad”, puntualizó.

Asimismo, señaló que quien debe responder por Cavero es su jefe y líder, Alfredo Zegarra.

Mientras que Zegarra Tejada señaló que la Oficina de Diálogo la tomaron de la gestión regional de Juan Manuel Guillén, y actualmente la mantiene el Gobierno Regional. También se pronunció sobre la detención del exfuncionario Cavero, dijo que él no tenía labores ejecutivas, solo de conciliación, por lo que los actos que se habrían cometido no pueden comprometer al municipio.

“En primer lugar, todos los actos que realiza un trabajador son personalísimos, no comprometen a la institución, no comprometen absolutamente a nadie”, expresó. Pidió al Ministerio Público que realice una investigación exhaustiva.

Investigación. La MPA aperturó el último martes una investigación a nivel administrativo por hechos recientes