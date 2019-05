Padres exigen obras para colegio inicial en Camaná

Síguenos en Facebook

Padres de familia de escolares de la Institución Educativa Inicial 40239 del distrito de San Gregorio en la provincia de Camaná protestaron por las calles de ese distrito demandando la ejecución de obras en su local.

Los manifestantes exigieron que el alcalde del lugar los escuche y se apostaron frente al recinto municipal donde repitieron arengas y exhibieron carteles.

Luego, los protestantes ingresaron al salón de sesiones acompañados de algunos regidores y sostuvieron una reunión con el burgomaestre Limber Ortiz García por espacio de una hora, más o menos, concluyendo en un compromiso para la tramitación del expediente que lleve a que el colegio tenga las obras que esperan con una inversión de dos millones 300 mil soles.

FINANCIAMIENTO. El dinero, indicaron, está en las arcas municipales de San Gregorio, por lo que la ejecución de las obras es factible a partir de junio , cuando se comenzará a construir el nuevo local en el terreno adjunto al edificio donde ahora funciona el colegio.

El cronograma establece que los trabajos deben quedar concluidos en enero del 2020.En la reunión se informo también que para los ambientes de primaria y secundaria el Ministerio de EDocnomía y Finanzas solo depositó 100 mil soles, de los 9 millones que cuestan las obras.

Los padres de familia dijeron que no quieren más demoras y pidieron a la autoridad municipal que converse con el MEF para la asignación de presupuesto de manera oportuna.“Nuestros hijos no estudian en buenas condiciones, no es justo que nos dejen esperando”, indicaron algunos al salir de la reunión.

Manifestó el alcalde Limber Ortiz que la regularización de los documentos se terminaran este viernes.