Yasmani Cayo Vargas, presidente del Frente de Defensa de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, informó que existen 15 cámaras de video vigilancia, de las cuales 5 están interconectadas a la base de seguridad ciudadana del distrito y el resto iban a ser monitoreadas por el Puesto d e Auxilio Rápido (PAR), sin embargo, la demora nuevamente del alcalde distrital Paúl Rondón no permite el buen funcionamiento.

“La anterior semana iba a traer el presupuesto para ver el tiempo que tomaría. Me imagino que va a cumplir el señor alcalde pero no sabemos el motivo del porque está demorando. Ahora es un elefante blanco todos esos equipos que tenemos ahí lamentablemente, hasta que no se conecte en la fibra óptica, las 10 cámaras están como un elefante blanco”, dijo Yasmani Cayo.

El lunes, enviarán un oficio al municipio distrital para hacerles recordar sobre la reunión pactada con los comerciantes y la Policía Nacional, en el que harán llegar este pedido o de lo contrario, volverían a las movilizaciones.

Pedirán que el PAR también acepte las denuncias de los ciudadanos, pues el ir hasta una comisaría es un proceso “engorroso” y burocrático.

Según Yasmani Cayo, la función del local solo se limita a levantar una pequeña acta y de ahí derivarla hasta la comisaría. “Nosotros de alguna u otra forma queremos hacer ese cambio porque acá en la plataforma se suscitan los robos y están los malhechores, gran parte de las personas que quisieran hacer la denuncia, no la hacen porque es engorroso”, sostuvo.