Este fin de semana, se aperturó la vía principal de la avenida Francisco Mostajo en Cerro Juli, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en la ciudad de Arequipa, especialmente por la convención minera PERUMIN 37, que se realizará en en el centro de convenciones de Cerro Juli del 22 al 26 de setiembre.

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero aperturó la vía bajo la finalidad de modernizar la infraestructura.

El proyecto, valorizado en S/2,8 millones, se ejecuta en convenio de cooperación con el distrito de Jacobo Hunter e incluye la reubicación de postes en coordinación con Seal, trabajos que terminarán el próximo 13 de octubre.

Al respecto, el alcalde Fredy Zegarra Black destacó que la obra no solo beneficiará a los vecinos, sino que permitirá mostrar una ciudad más ordenada y moderna ante la llegada de más de 50 mil visitantes nacionales y extranjeros que participarán en PERUMIN.

Asimismo, se priorizará la seguridad vial, bienestar de la comunidad y la proyección internacional de la ciudad como sede grandes eventos.