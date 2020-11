El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para el 2021 será equivalente a 2 mil 4 millones de soles, lo que sería similar al de este año, es decir, sin ningún incremento.

El congresista José Luis Ancalle señaló que es la sexta región del país con mayor presupuesto, además, l asignación de estos presupuesto implica un mayor endeudamiento del país.

Mientras que su colega José Núñez presumió que probablemente se otorgará el mismo monto, porque no hay un gasto del 100% de los presupuestos. Incluso en el monto de 2020, los 2 mil 4 millones 826 mil soles, significó un incremento del 8%, en relación al año 2019.

“No sé los gastos de la región, pero en la realidad no hay mayor planificación, no existe proyección, entonces, si no hay capacidad de gasto, incluso podría reducir el monto, en lugar de aumentar”, manifestó.

Gasto del Gobierno Regional de Arequipa

De acuerdo a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto presupuestal del GRA es del 60%, aunque solo faltan dos meses para terminar el año.

El PIA de 2020 aún es discutido en la comisión de Presupuesto del Congreso para ser aprobado en el Pleno.

Correo intentó comunicarse con el jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del GRA , Javier Rospigliosi, para conocer el presupuesto que requieren para el siguiente año y los proyectos que tienen encaminados, pero no tuvimos respuesta, pese a los mensajes dejados.

Transferencia. El mayor gasto del GRA es el pago de personal, seguido de transferencias económicas. Durante la pandemia transfirió dinero a provincias.