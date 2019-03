Picanteros recuerdan a Juan Guillermo Carpio

Síguenos en Facebook

“Me escapé del doctor, me ha dicho no coma muchas cosas, pero bueno. Creo que estos son los últimos días que me quedan, pero voy venir hasta cuando pueda”, dijo Juan Guillermo Carpio en su última visita, hace un mes, a la picantería La Capitana, cual presagiando su final.

Juancito era un amante de la comida picantera y cada vez que tenía oportunidad degustaba, junto a su familia, la variedad de platos típicos.

Su partida fue sentida por las personas dedicadas a este rubro, más aún porque fue una de los que dejó un valioso aporte histórico que permitió lograr la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación.

“La labor que desempeñaste para engrandecer a nuestra tierra es incomparable y tu espíritu picantero será siempre el lazo que nos mantendrá unidos a ti, hijo predilecto de nuestra hermosa Arequipa”, dice un mensaje emitido por la Sociedad Picantera.

ANÉCDOTAS. El dueño de La Capitana, José Díaz, recuerda que su abuela Elisa Barbachan Chavez, conocida como la Capitanita, era muy amiga de Carpio desde que él era estudiante.

Cada vez que arribaba al local de comida, traía caramelos y chocolates que los repartía a los cocineros y mozos. Gesto que era muy apreciado por ellos y que traen a la memoria con añoro por la partida un personaje ilustre al que consideraban un amigo.

Su menú preferido de cada día era el estofado, pastel de tallarín un poco quemado y costillar. Pero sobre todos estos platos estaba la chochoca, que él prefería sin carne y papa.

José Díaz, cuenta que hace una semanas cuando el historiador cayó enfermo y tuvo que estar postrado en cama, lo llamó por teléfono y le pidió que le mandará un poco de chochoca. “Tantas eran sus ganas de querer comer que mandó un taxi hasta la picantería”, manifestó.

Mientras el historiador aguardaba su comida le gustaba acercarse a los comensales para explicarles un poco del menú con su libro Diccionario de arequipeñismos, dando cátedra de sus conocimientos.

VELORIO. Los restos del historiador Juan Guillermo Carpio serán velados en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), ubicado en el Portal de la Municipal en la Plaza de Armas, desde mañana lunes 4 a las 9:00 horas hasta el martes 5 a las 13:00 horas.

Así lo informó la oficina de Relaciones Públicas MPA.

Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa designó

a Fortunato Turpo Choquehuanca, miembro de la Hermandad del Santo Sepulcro, para que hable sobre la trayectoria y semblanza de Carpio, toda vez que no habrá homenaje ni distinción por respeto al dolor de la familia.