Piden a alcalde de Arequipa cubrir operación de trabajador.

La mañana de 11 de junio Luis Borda Delgado Valdivia (41), albañil, realizaba trabajos de acabados en el cuarto piso de la casa del alcalde de Cayma, Jaime Chávez, cuando perdió el equilibrio y cayó. Luis fue auxiliado a la clínica San Juan de Dios y los médicos diagnosticaron fracturas craneales por hundimiento y exposición de la masa encefálica, así como lesiones en todo el cuerpo. Sus familiares denunciaron que Luis no tenía arnés de seguridad.

Jesse Delgado Díaz, hija del trabajador, tres meses después exige que el alcalde de Cayma cubra con el gasto de las operaciones y posterior recuperación de su padre quién fue retirado del establecimiento de salud por falta de dinero.

“Cuándo sucedió el accidente el alcalde se desentendió de mi padre, pero por la presión mediática mando a su cuñado para que nos de 25 mil soles”, dijo Jesse.

Con el dinero se logró cubrir la primera operación; sin embargo, los gastos de hospitalización y medicinas, que sobrepasaron los 20 mil soles, fueron cubiertos por la familia del perjudicado.

Los médicos informaron que él requería otra operación para poderle finalizar la inserción de la masa encefálica. La operación se realizaría en julio, pero nuevamente, según Jesse, el alcalde volvió a rechazar sus llamadas. La intervención supera los 15 mil soles.

Desde el área de prensa del municipio de Cayma, explicaron que el alcalde vive en la casa, pero no es propietario. Así también refirieron que Chávez no contrató a Luis. En suma, indicaron que el alcalde no era el responsable toda vez que no existe un contrato firmado tanto por el afectado como la autoridad. Sin embargo, explicaron que familiares de Chávez si corría con los gastos de recuperación del accidentado.