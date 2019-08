​Piden donación de sangre para estudiante que no puede movilizar dedos

El ciudadano Jaime Hancco Sumire pide el apoyo de la población arequipeña para la donación de sangre que necesita su hermano menor Jhon Ruben Hancco (18), quien se encuentra en el hospital Honorio Delgado Espinoza desde el pasado 2 de agosto, por la paralización de los dedos de su pie.

Los médicos le solicitaron tres unidades de sangre para la segunda operaqción que se realizará este jueves, pues ya hubo una primera para recuperar la movilidad de su pierna.

El hombre natural de Cusco contó que el estudiante del quinto de secundaria retornaba del colegio hacia su vivienda en el distrito de Layo, provincia de Canas, cuando sintió un impacto por atrás y quedó inconsciente. Hasta el momento desconocen lo que pasó la noche del accidente.

Los médicos de Cusco trasladaron al paciente hacia Arequipa con el fin de que reciba una mejor intervención quirúrgica.

“No tengo familiares en Arequipa y no conozco a nadie, lo poco que tenía lo uso en el hospital, por favor necesito la sangre, no importa del tipo que sea”, dijo el familiar del estudiante, porque la atención no es cubierta por el SIS, debido a que consideran que se trata de un accidente de tránsito.

Las personas que puedan apoyar a Hancco Sumire pueden comunicarse al 925799563.