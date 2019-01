Plataforma a punto de ser declarada en emergencia

Síguenos en Facebook

Acababan de despedir a los camiones llenos de basura durante un operativo de limpieza en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, cuando el personal de la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero vio con impotencia como las pistas que hace segundos estuvieron limpias, se llenaban de cerros de desechos al medio de las vías cercanas.

Ocurrió ayer alrededor de las 7:00 horas, pero es una situación cotidiana y es el principal motivo por el que los 48 mercados de la zona comercial están en riesgo de ser declarados en emergencia sanitaria.

PELIGRO. Para el gerente municipal, Moisés Valdés, si la situación continúa no podrán ocuparse de toda la recolección, y en poco tiempo los mercados deberán cerrar por ordenes de las autoridades sanitarias.

Y no es que no quieran retirar los desperdicios, como señala Valdés sino que “la anterior gestión nos dejó 4 camiones compactadores operativos, de los 15 que hay y de esos uno sale y entra del taller, por lo que no podemos parar, pero si se malogra, vamos a tener problemas graves”, aseguró.

Sobre el cierre de los mercados el responsable de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (Desa), Zacarías Madariaga indicó que en caso de ver un incremento de vectores (transmisores de enfermedades), tendrían que pedir a la comuna que detengan la atención por un tema de salud pública.

“Tenemos que entender que en el Avelino, la mitad de Arequipa consigue sus alimentos. Por eso el tema de la limpieza es muy importante. En ese tema deben pronunciarse la OEFA (Organismo de Fiscalización Ambiental) o el Minam (Ministerio del Ambiente)”, manifestó.