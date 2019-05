Poder Judicial falla a favor de Tambo frente a oferta hídrica que aduce minera

Síguenos en Facebook

El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la Junta de Usuarios Tambo contra Anglo American Quellaveco.

Este fallo declara nula la Resolución Jefatural N° 331-2011-ANA, debiendo retrotraer el procedimiento a la etapa de emisión de nuevo pronunciamiento sobre recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Administrativa N° 35-2009-ANA-ALA.MOQ.

La demanda fue iniciada por la Junta de Usuarios Tambo cuando era presidente Álvaro Torres, en el 2011 contra el criterio equívoco de la minera sobre la oferta hídrica de la cuenca media del río Vizcachas, de 28.02 millones de metros cúbicos anuales.

Asimismo que el volumen comprometido con la reserva del Proyecto Especial Regional de Pasto Grande no sería de 6.81 MMC (al 75% de persistencia), pues, todas las reservas de aguas otorgadas y renovadas a favor del proyecto, no precisan los volúmenes con que contribuyen cada una de las fuentes reservadas, sino que sólo se precisa una masa total anual.

La Juntas de Usuarios de Tambo no fue tomada en cuenta para su pronunciamiento al respecto, temen que cualquier aprovechamiento adicional sobre dichas aguas incrementará las actuales afectaciones, que agravarán las condiciones de cantidad y calidad de las aguas que fluyen por valle de Tambo, al ser el río Vizcachas uno de sus afluentes.

PROCESO. En setiembre del año 2018, la Junta de Usuarios de Tambo empezó su apersonamiento ante el PoderJudicial en el proceso contra Anglo American Quellaveco y el Ministerio de Agricultura, antes que el Poder Judicial ratifique la Resolución 331-2011-ANA.

Esto debido a la presión de los especialistas en temas hídricos, autoridades y los propios agricultores, ante el riesgo de una sentencia definitiva a favor de la minera.

Dicha resolución declaraba fundada la apelación de la minera Quellaveco interpuesta contra la resolución N° 035-2009-ANA-ALA-MOQ, que denegaba a Anglo American el uso del recurso hídrico.

La anterior resolución permitía el aprovechamiento hídrico por parte de Quellaveco.

RESPUESTA. Especialistas en el tema, señalaron que, de acuerdo con este fallo, la Autoridad Nacional del Agua debe de pronunciarse nuevamente sobre la petición del demandante, además, que la ANA debe resolver las apelaciones, respecto de lo que dijo Angloamerican.

Luego de haber sido notificada de la apelación de la minera, la Junta de Tambo, que preside Jesús Cornejo, deberá responder y presentar un escrito contradiciendo los puntos de la apelación de Angloamerican.

En caso, de no hacerlo la sala resolverá el caso sin la opinión del demandante. La junta puede presentar una medida cautelar de no innovación, sobre la existencia de dos resoluciones, respecto de las cuales se autoriza ejecución de obra, señaló un experto.

El sustento sería que la ejecución causaría un perjuicio en el cumplimiento de la sentencia, de admitir el juzgado la medida cautelar, todo quedaría paralizado y se vería perjudicada la empresa minera. El uso de agua para la minería agravaría la escasez de recursos hídricos en la cuenca de Tambo.