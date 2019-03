Policías donaron útiles escolares en distrito rural de Arequipa

Síguenos en Facebook

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar en la comuna de San Juan de Tarucani, los 15 miembros del personal policial de la comisaría rural del distrito organizaron una colecta para donar útiles escolares a los 32 estudiantes del único centro de educación primaria y secundaria en la jurisdicción.

El referido distrito cuenta con altos índices de pobreza extrema entre sus habitantes. Por ello el último viernes, los agentes llevaron cuadernos, lapiceros, colores y demás enseres al colegio San Juan de Tarucani. También compraron libros para los estudiantes de primaria que se entregarán antes de fin de mes.

El técnico de segunda Juan Carlos Paja Cuzzi, miembro de la Oficina de Participación Ciudadana de la comisaria, señaló que es la primera actividad de apoyo social que organizan este año y que fueron motivados por las carencias que tienen muchos estudiantes de la zona, que en su mayoría provienen de familias que se dedican a la ganadería alpaquera, actividad afectada por las lluvias y el friaje.

Indicó que la gente no presenta muchos problemas de orden público. “Casi no se consume alcohol y no hay muchas denuncias. Salvo por accidentes o denuncias por abigeato, es una población bastante tranquila”, manifestó el suboficial.