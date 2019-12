Por cuarta vez, taxista es liberado por la Fiscalía

Síguenos en Facebook

Por cuarta vez, el taxista Alfredo A. Casilla R. (29), sospechoso de tres casos de tocamientos indebidos y de uno por intento de violación sexual, fue liberado el fin de semana por el fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Jesús Ponce Salas.

Como se recuerda, el conductor fue detenido el último 27 de noviembre, luego de que una estudiante de un instituto de la ciudad, lo denunciara por tocarla indebidamente cuando caminaba por Av. Forga (Cercado).

NO TIENE ANTECEDENTES. Para que Casilla quede en libertad, el fiscal consideró que no tiene antecedentes, es decir, una sentencia, además que la pena por este delito, no pasa de los 4 años de cárcel. También habría valorado que los registros de las cámaras de seguridad, en los que se observaría el hecho, no aportaban a la investigación y existía contradicciones en las declaraciones de los testigos.

LISTA DE DENUNCIAS. Pese a que Casilla no tiene sentencias, tiene una larga lista de denuncias.

La primera fue en 2014. Una menor lo denunció por tocamientos indebidos, pero días después, circulaba por la ciudad en libertad.

Las otras tres denuncias ocurrieron este año. El 5 de enero, una bailarina lo denunció por tocarle sus partes íntimas cuando caminaba por el mercado San Camilo.

El 25 de agosto, una estudiante lo denunció por intentar violarla en Sabandía, luego de subir a su taxi en el Cercado.

En un descuido, la joven logró fugar y pedir ayuda a unos agentes de la comisaría de la zona que realizan patrullaje por el anexo de Yumina.

El último fue hace 6 días y repite la historia de todas las interiores. Está libre.

De igual forma, las investigaciones en su contra continúan.