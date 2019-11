Por falta de sustento, juez libera a dirigentes de la FDTA y Construcción Civil (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El magistrado José Luis Vilca Conde tras 5 días de audiencia, tomó la decisión de no aceptar los 36 meses de prisión preventiva que solicitó la fiscal de Crimen Organizado, Rosmery Mendoza, contra los 11 presuntos integrantes de la organización criminal, El Ladrillo Sindical del Sur.

José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Arequipa (FDTA), Andrés Saya , secretario de Construcción Civil y otros 9 implicados fueron liberados en la noche luego que el juez tome esta decisión al no encontrar los elementos de convicción suficientes para acusarlos por los delitos de extorsión y organización criminal.

AUDIENCIA

Minuto a minuto, el magistrado oralizó los argumentos que expuso la fiscal durante las audiencias de prisión preventiva, y a pesar de la existencia de audios y conversaciones entre los dirigentes para realizar paros a las constructoras, no fue suficiente para demostrar la existencia de una organización criminal.

También sobre la participación del sindicato para extorsionar a los empresarios, con el pedido de dinero o el "cupo" de trabajadores para las obras.

Pero, el magistrado resalto que la comparecencia tiene varias restricciones y solo afrontarán la investigación pero en libertad.

OBREROS

A las afueras de la Corte de Arequipa, decenas de integrantes de Construcción Civil los estaban esperando, inclusive,sacaron a Andrés Saya en hombros hasta la plaza España.

"Nos han querido decir que somos delincuentes, pero no es así, han roto la puerta de mi casa, pero no me han encontrado nada, no han sostenido nada, solo defendemos el interés de los trabajadores", dijo Chapa.

Mientras que Saya indicó que jamás realizaron extorsiones y que las cuotas sindicales no son cobros obligados.

"Solo defendemos a nuestros compañeros obreros de esos abusivos, de esas empresas que quieren hacer de las suyas, nosotros somos un gremio unido, somos dirigentes y no delincuentes", entabló Saya.

La fiscal Mendoza, anunció que apelará la decisión de Vilca Conde.