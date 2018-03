Prefecto de Arequipa seguirá en el cargo, pese a renuncia

Síguenos en Facebook y YouTube

“Voy a seguir laborando”, fue la respuesta que dio hoy a Correo, el prefecto de la región Arequipa, Daniel Lozada, quien renunció el 5 de febrero, pero continúa en el cargo, porque el reemplazo a ún no se define.

Lozada manifestó que mientras no se designe al sucesor continuará en funciones, respetuoso del reglamento que no le permite dejar las funciones. Además, no supo explicar los motivos por los que no se aceptó su renuncia.

El secretario regional de Peruanos Por el Kambio (PPK) Hernan Vela, manifestó que esta situación le preocupa, porque el partido envió la terna para ocupar el cargo y se trata del secretario de Economía, Juan Carlos Alegría.

Lozada manifestó que en un tiempo más, sin especificar plazos, consultará a Lima sobre el proceso de su renuncia, pero tampoco confirmó o desmintió su declinación para dejar el cargo.

Como se recuerda, Lozada renunció a la prefectura, al considerar que no había una adecuada atención a las necesidades de las subprefecturas, así como tampoco a los agricultores del país.