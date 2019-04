Presentan Habeas Corpus para traer de Lima al soldado Nick

Síguenos en Facebook

Esta vez los familiares de Nick T.C. presentaron dos Habeas Corpus con el objetivo de traer al joven soldado de Lima pues esta en calidad de internado en un centro hospitalario del Ejército.

Como se recuerda, la semana pasada, se dio a conocer que el joven recluta del cuartel de Tiabaya, habría sido víctima de diversas torturas e inclusive de violación sexual.

"Mi hijo no estuvo enfermo, a él lo han maltratado, lo han torturado, le han metido electricidad, no me dejan verlo y ni quieren que lo traiga para Arequipa", dijo su padre, Nicolas Tito.

Mientras tanto, su abogado, explicó que los dos Habeas Corpus, fueron presentados en los Juzgados de Lima y Arequipa, los mismos ya estarían por resolverse.

"Han citado a los directores tanto del cuartel de Tiabaya como del hospital militar donde esta Nick, para verificar las condiciones de salud que presenta y que recibiría un mejor trato junto a su familia", dijo el abogado Santiago Mendoza.

Mientras tanto, decenas de amigos de Nick, compañeros del Instituto Pedagógico de Arequipa, realizaron una protesta en la Plaza de Armas, exigiendo su liberación, pedido que trasladaron hasta el local de Autodema, donde se encontraba el presidente de la República, Martín Vizcarra.