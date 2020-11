Presentan proyecto de ordenanza para favorecer a asociación con 5 mil 200 h del proyecto Majes Siguas II

El consejero regional por Arequipa, José Luis Hancco Mamani, denunció ayer que un grupo de representantes de provincias pretende modificar la Ordenanza Regional N 233 - Arequipa, la cual establece y garantiza las tierras para el desarrollo del proyecto Majes Siguas II, y así supuestamente favorecer a la asociación agroindustrial Pampas Bayas con la apropiación de 5 mil 200 hectáreas de la megaobra anhelada por años.

Estos “arreglos” a la medida presentadas por los consejeros Tomás Ayñayanque y Santiago Neyra, será debatida hoy por el pleno del Consejo Regional de Arequipa y de aprobarse podrían generar retrasos en el inicio del proyecto agroexportador.

“En esta área de 5 mil 200 hectáreas, es donde va a realizar gran parte del proyecto Majes Siguas II, es decir, donde va a terminar el túnel y también donde va a estar los 2 vasos regulares más grandes que tiene el proyecto Majes Siguas II. Esta zona de amortiguamiento se tiene que conservar según el proyecto”, explicó el representante por Arequipa.

Hancco también alertó que está modificación no cuenta co. El sustento técnico, ni legal. “Lamentablemente en la sesión (del consejo regional) se utiliza el voto mayoritario que tiene Cáceres Llica para imponer esta ordenanza. Esta ordenanza viabilizaría la petición de estos señores del sector privado y esto podría darle a la concesionaria la posibilidad de decir, señor yo no puedo trabajar porque ustedes ya le han dado el permiso respectivo a esta asociación”, protestó el integrante del consejo.

Quienes también se mostraron en contra son la consejera Kimmerlee Gutiérrez, Silvio Arias, Miguel Guzmán y otros quienes expusieron las irregularidades y su disconformidad en una conferencia de prensa.