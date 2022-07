La millonaria inversión en infraestructura hospitalaria y en servicios de salud anunciados por el presidente Pedro Castillo, durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, no comprende a los centros hospitalarios de la región Arequipa y el sur del Perú como Tacna, Moquegua, Puno, hecho que fue cuestionado por el decano del colegio médico, Gustavo Tohalino Meza.

Tanto el Honorio Delgado como el Goyeneche necesitan ampliar sus edificaciones, o en su defecto, construir una nueva para mejorar la oferta de servicios a los usuarios no solo de Arequipa, sino de regiones vecinas. Pero de los 257 millones de soles anunciados como inversión, 237 se destinarán para 10 regiones, principalmente del norte y oriente del país.

LEA TAMBIÉN: Sutep Arequipa crítica mensaje a la Nación de Pedro Castillo

“Hace varios años que Arequipa es postergada por los gobiernos de turno en cuanto a la mejora de los servicios de salud, especialmente de los hospitales. El presidente Castillo se olvida de la capacidad resolutiva que tienen nuestros nosocomios, que atienden a casi cinco millones de personas en el sur, porque reciben pacientes de todas las regiones y hay necesidades que deben ser atendidas”, dijo Tohalino.

LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CUSCO CON INCONVENIENTES

En el sur, el único proyecto que recibirá una inyección importante de recursos será el hospital Antonio Lorena de Cusco y para su reconstrucción, que podría tener complicaciones, pues según las conversaciones del decano del Colegio Médico de Arequipa con su par de Cusco, el local tiene hundimientos.

“Esto no ha sido mencionado por el presidente, no se han reiniciado las obras y no concuerda con lo que indica el mandatario, que es algo soñador”, remarcó Tohalino.

Cuestionó también la falta de gestión desde la administración de la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, para buscar el apoyo del Ministerio de Salud, con la finalidad de destrabar las obras de construcción de los hospitales en provincias como los de Chala, Camaná y Cotahuasi.