Presidente del BCR: “Proyecto Tía María debería aprobarse”

El proyecto de Tía María, Islay - Arequipa, debería aprobarse pues la empresa a cargo cumplió con todos los requerimientos ambientales que se le pidió, según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

“Son recursos de todos los peruanos y no solo de los vecinos de la zona. Lo que hay que cuidar siempre es que no se afecte el medio ambiente, por eso deben darse todas las garantías, pero oposición simplemente por oponerse sin estimar realmente cuáles son los daños a la economía, creo que no se justifica”, comentó tras la presentación de la novena moneda de la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú, alusiva en esta ocasión al gato andino.

Sin embargo, afirmó que el proyecto Tía María debe iniciarse luego que se obtenga la licencia social de las zonas involucradas.

“Comparto lo manifestado por el ministro de Economía (Carlos Oliva). Creo que (el proyecto Tía María) debe darse, pero (antes) tiene que haber una aceptación social”, remarcó.

Además declaró que el proyecto minero tiene que construirse preservando los estándares ambientales.

Cabe señalar que este 31 de julio vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que tiene aprobado la minera Southern Perú.

SITUACIÓN

En otro momento, Velarde señaló que el desempeño de la economía en mayo 2019 también fue débil, pero fue mejor que abril, cuando la producción nacional creció apenas 0.02%.

“Mayo va a ser un poco débil, pero mejor que abril, y junio será algo mejor que mayo”, precisó.

Luego señaló que se espera una recuperación de la economía en el segundo semestre a partir de julio.

Los resultados del primer semestre se caracterizaron por una menor producción de la minería, debido a la guerra comercial internacional.

4,800 empleos tendrá Tía María en la etapa de operación (600 directos y 4, 200 indirectos).