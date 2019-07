Presidente del IIMP dijo que sin la minería estaríamos como Venezuela

Síguenos en Facebook

Durante la presentación de las actividades de la 34 Covención Minera, el presidente del Consejo Ejecutivo del Instituto de Ingenierios de Minas del Perú (IIMP) Luis Rivera, afirmó que el Perú sin la inversión minera sería como Venezuela.

“La industria minera es el motor que mueve este país, es la energía que nos hace ricos o pobres, sin minería el país no estaría ni cerca de lo que estamos ahora, estaríamos quizás como Venezuela, o similares”, dijo.

Es por ello que aplaudió la decisión del Gobierno de otorgar la licencia de construcción a Southern Perú para el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay.

“Si nosotros mismos, no respetamos las normas que tenemos, seremos mal vistos en otros países, que no respetamos nuestras leyes, ahora el Gobierno tiene que resolver las dudas y quejas de las población, sentarse a conversar”, indicó Rivera.