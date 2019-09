PrestaPerú: 4 mil 50 recuperarán su dinero

Síguenos en Facebook

Cuatro mil cincuenta ahorristas de la Cooperativa de Ahorros PrestaPerú recuperarán el integro sus aportes. Así lo informó el superintendente adjunto de Cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Óscar Basso.

En comunicación con Correo, Basso afirmó que este grupo de socios aportó una cantidad de dinero igual o menor al monto de devolución, hasta S/1,400, que inició ayer en todas las agencias del Banco de la Nación.

Como se sabe, luego de que la SBS decidiera cerrar PrestaPerú un grupo de cooperativas hizo un donativo, el monto no fue revelado. Sin embargo, con ese dinero se logrará beneficiar a todos los socios que sean personas naturales, que no mantengan deuda con la cooperativa por un monto mayor a sus depósitos, y que no se hayan desempeñado como directivos de la misma. Basso reveló que son 7 mil 789 los ahorristas que cumplen con las características para acceder a la devolución.

RECLAMO. En Arequipa, donde hay más del 50% de socios perjudicados con la disolución la cooperativa, se dieron reclamos por parte de algunos ahorristas. Héctor Palacios, representante legal de los socios afectados, explicó que los aportantes de más de S/1,400 creen que su dinero no será devuelto. Basso explicó que el monto brindado por las cooperativas se restará del dinero que ellos aportaron, por ende pueden continuar reclamando el dinero restante.