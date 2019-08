Presunto "marca" recibió 9 meses de prisión preventiva

Síguenos en Facebook

En horas de la tarde, el Primer Juzgado de la Corte de Arequipa, dio 9 meses de prisión preventiva a César Chicata Moscoso, presunto "marca" que fue detenido el último martes en la calle Mercaderes, del Cercado, luego de participar en robo frustado a un cambista.

La Fiscalía denunció al sospechoso del delito de robo agravado en grado de tentativa, por lo que ha pedido una pena o menor de 12 ni mayor de 20 años.

Durante la audiencia, la Fiscalía mostró parte de las pruebas que encontraron, una de ellas fue un revolver el cual habría usado el imputado para el asalto.

Chicata quiso defenderse indicando que el arma no es suya, pero no pudo demostrar los arraigos de calidad necesarios, a pesar que dijo que era taxista, no mostró algún contrato de alquiler de auto o credencial que lo certifique.

Al termino de la audiencia, Chicata fue enviado al penal de Socabaya.