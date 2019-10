Problemas crónicos en el sector salud por el Día de la Medicina Peruana

Síguenos en Facebook

La grave crisis que afecta al sector Salud a nivel nacional hace que hoy, siendo el Díal de la Medicina en Perú, haya poco que celebrar.

Al respecto, Miguel Palacios, exdecano nacional del Colegio Médico del Perú, manifestó a Correo que el sistema tiene un mal endémico que debe ser eliminado de una buena vez. "Hay mucho que analizar por el contexto actual, pero en general se ve que el sector Salud tiene una enfermedad crónica", indicó.

PROMESAS. La solución, según el galeno, es que la titular del Ministerio de Salud, Zulema Tomás, cumpla las cuatro promesas que hizo al sumir el cargo y que responderían a requerimientos efectuados por la orden profesional años atrás. Primero, horas complementarias, con lo que se busca desembalsar las grandes necesidades para consultas, citas y operaciones médicas. Segundo, Incrementar la cobertura de vacunas que en los últimos años ha disminuido. Después, descentralizar los servicios de salud, debido a que las regiones alejadas, donde hacen falta equipos médicos y especialistas, siguen siendo las más afectadas. Palacios explicó que las tres medidas antes detalladas necesitan presupuesto, siendo este último el cuarto y más importante compromiso que debe cumplir la representante de la cartera de Salud. "No es posible que continuemos con el mismo presupuesto del año pasado. Son S/18 mil millones que representa el 10.4% del presupuesto nacional, cuando a nivel de Latinoamérica está por encima del 15% (...) nosotros esperamos que se cumpla con el aumento del 0.5% o 4 mil millones de soles para que se note un verdadero cambio", detalló.

Sobre lo mismo, Ciro Manguiña Vargas, médico Infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, expresó que, a pesar que se incremente el presupuesto, si no existe una buena gestión del mismo será en vano. "Necesitamos gestores que tengan habilidades y competencias designados por meritocracia y no recomendados por amistades (...) es fundamental tener un Plan de Salud y darle continuidad para que así no se modifiquen los lineamientos de la meta", dijo Manguiña y cuestionó que en 3 años, cerca de 10 viceministros y 4 ministros pasaran por la cartera con diferentes planes que quedaron inconclusos.

Ambos profesionales coincidieron en indicar que falta una política de Estado que sea duradera, por lo que exhortaron al presidente de la República, Martín Vizcarra a tener decisión y voluntad para ofrecer mejoras a corto plazo y no dudaron en enviar un mensaje de aliento a los profesionales de la salud que, según señalaron, "son héroes y sobre sus hombros recae un sistema de salud en mal estado".