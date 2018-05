Procuradora Begazo pide a Felipe Dominguez se rectifique por insultos

Síguenos en Facebook y YouTube

La procuradora adjunta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Amparo Begazo, pidió ayer al presidente del Fredicon, Felipe Dominguez, que se rectifique por los insultos contra ella que vertió durante la marcha que realizó el último jueves en la puerta del consejo regional.

“Las marchas las puede realizar, pero lo que no permitiré es que se me falte el respeto. El señor (Dominguez) ayer ( el último jueves) se manifestó de forma prepotente, ha indicado que soy sádica, que me va a exorcizar y que no me ha haga la “cojinova”, son términos graves que tiene que rectificarse”, dijo.

Precisó que este lunes 28, mediante carta notarial, le hará conocer su desazón y si hasta el martes no se rectifica le entablará una denuncia por difamación. Finalmente, señaló que ella solo cumple la ley y eso se le ha explicado a Dominguez personalmente en una reunión.