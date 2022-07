Jorge Augusto Carpio Ramírez, maestro de educación física de nivel primario del colegio San Juan Bautista de La Salle, ejerce la docencia desde 1988. Comenzó esta aventura en el Colegio El Arenal de la provincia de Islay y tres años después ingresó al colegio San Juan Bautista de La Salle, donde permanece actualmente.

Como la mayoría de los profesores de educación física, también tuvo un paso por el club Mariscal Castillas “Las Pepas” del distrito de Cerro Colorado. En 1997 logró campeonar en el distrito y en la etapa provincial de la Copa Perú de Arequipa.

¿Qué motivó para ejercer la docencia? Mis padres han sido docentes. Primero me incliné por la carrera de Medicina en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) durante tres años, por motivos familiares tuve que volver a Arequipa donde noté la facultad de Medicina de la UNSA era diferente en cursos y no habían vacantes. Me puse a pensar, si con la Medicina iba a sanar personas, con la docencia en educación física puedo evitar que se enfermen. Mi papá me anima a estudiar en el Instituto Superior Pedagógico Arequipa.

La docencia demanda tiempo y sacrificio, ¿a qué tener vocación? Yo sabía cómo era el trabajo de maestro de aula, veía a mi papá trabajando en la noche en la mañana, revisando cuadernos y exámenes. Estudié, ingresé y ahora ejerzo la carrera, tenía la base de haber trabajado en un club deportivo de básquet en Cochabamba. En Arequipa comencé a trabajar en el colegio Micaela Bastidas en el año 1988, en 1993 fui nombrado en el colegio El Arenal (Islay) y a los tres años ingreso al colegio San Juan Bautista donde llevo laborando como 26 años, donde los alumnos destacan en las disciplinas de fútbol y básquet.

¿Qué significa para usted el Día del Maestro? A lo largo de mis años aprendí que el maestro forja personas, más que intelectuales y deportistas. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los maestros, responsabilidad porque un error de nosotros puede afecta a una generación. El maestro tiene que ser dedicado y comprometido, meterse en esa pasión. Cuando te saludan en la calle o desde sus puestos de trabajos, eso me llena, me satisface y me enorgullecen de haber formado ese tipo de personas. No es fácil, demanda mucho esfuerzo y sacrificio, inclusive descuidando a la propia familia por atender a los alumnos.

¿Cómo se manejó la virtualidad en el curso de educación física durante la pandemia? Yo no estuve de acuerdo con la virtualidad, no hay forma de cómo contribuir en el desarrollo corporal físico del alumno. Lo más que se ha podido hacer es la demostración de algunos ejercicios, hacer indicaciones y no se podía hacer más. El maestro de educación física siente el aura y el espectro del niño al momento de la sesiones y con la tecnología fue difícil poder ayudar. Este curso es importante porque libera al estudiante de la presión de los cursos y la parte académica del conocimiento. El niño busca divertirse y liberarse de otras actividades.

¿Qué se necesita para ser profesor de educación física? Los profesores de educación física por lo general tienen trayectoria deportiva. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el club deportivo Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado, con mi colega Eddy Dianderas campeonamos a nivel de Arequipa (Copa Perú), le ganamos a Piérola.

