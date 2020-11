Cada día son más las personas que se suman a las manifestaciones en Arequipa, en rechazo a la decisión del Congreso de la República y a Manuel Merino como nuevo presidente del Perú.

Son más estudiantes y jóvenes los que se volcaron al Centro Histórico de Arequipa, con carteles en mano, silbatos, banderolas y otros implementos para alzar su voz de protesta, sin causar disturbios ni daños materiales.

Llenaron la Plaza de Armas e indicaron que continuarán con marchas

A diferencia de otros días, incluso médicos voluntarios se ubicaron en puntos estratégicos para prestar atención, en caso se requiera. El punto de concentración fue la Plaza España y se desplazaron hasta la Plaza de Armas con algo de ritmo musical.

Los efectivos de la Unidad de servicios Especiales (USE) permanecieron vigilantes y ayudaron con las restricciones del tránsito vehicular. El jefe de la USE, comandante PNP, Martín Ocampo Aguirre, informó que pese a la restricción que hay al derecho de protesta, debido a la pandemia del coronavirus, los efectivos no retirarán ni usarán la fuerza para desplegarlos.

Manifestantes no usan la fuerza con manifestantes

Asimismo, el Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, acudió al lugar para verificar que no ocurra excesos, ni por parte de la policía, ni los protestantes.

