Miles de peruanos salen a las calles para rechazar a Manuel Merino como presidente del Perú, pero en opinión del sociólogo Walther Salas Raa, hay desinformación y quizás error de los manifestantes al indicar que “Merino no me representa” o “Merino no es mi presidente”, porque legalmente, el nuevo mandatario es el resultado de la expresión democrática, pues la vacancia de Martín Vizcarra fue decisión del Congreso.

En su opinión, el problema es que la legalidad dejó de tener legitimidad en el país, por lo que es necesario recobrar la institucionalidad. Aunque la población responsabilice a Merino de la crisis política, para Salas, esta es la suma de las acciones del expresidente Vizcarra, de las personas que lo rodearon, de los congresistas y el choque de poderes.

Conviene que Manuel Merino termine gestión

¿Qué conviene? Para el politólogo Anthony Medina, la vacancia nunca debió darse, las investigaciones contra el expresidente debieron continuar, pero llegado a este escenario, el panorama menos malo para el país es que Merino termine su mandato sin hacer mayores reformas. Continuar con las protestas significaría permanecer en la inestabilidad.

La posición del presidente del Consejo Regional de Decanos (Conrede), Miguel Linares, es similar. Aunque sea un derecho, es momento de deponer las marchas, porque genera mayor incertidumbre. “Demos un poco de respiro y seamos vigilantes. Ya se tomó la decisión y paralizó al país, pero fuimos nosotros los que elegimos al Congreso y ellos ejercieron la facultad que tienen”, dijo.

Nacional. Ayer se realizó una gran marcha nacional que convocó a la ciudadanía en general y que tuvo gran acogida en las principales ciudades.

VIDEO RECOMENDADO

Protestas en Arequipa contra Manuel Merino