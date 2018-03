Protestan contra EsSalud y acusan de negligencias (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

Más de una decena de ciudadanos marcharon a la sede principal de EsSalud en la calle Peral la mañana de hoy, quejándose por el mal servicio que se les brindaría y pidiendo se destituya de su cargo a al gerente Duilio Valdivia. Los pobladores, acompañados de carteles reclamaban que sus familiares sufrieron perjuicios a su salud y otros murieron a causa de negligencias que se habrían cometido en los nosocomios que pertenecen al seguro.

Uno de ellos es el ciudadano, Luis Días Roque, a quien no le hacen un trasplante de cornea hace 26 años. “A mí me sacaron del quirófano en 1999 para darle la cornea que me correspondía a quien que pagó”, acusa.

Hace más de un mes también se hizo otra protesta pero en EsSalud Yanahuara, en esa ocasión prometieron solucionar el problema a algunos asegurados, pero a la fecha no se cumple.