PSI declara desierto concurso para estudios de represa Yanapujio

El Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego declaró desierto el concurso público N°004-2019-MINAGRI-PSI, por el cual se convocó a consultoría para la elaboración de los estudios del perfil de la represa Yanapujio (Moquegua), que beneficiaría al Valle de Tambo, de Islay.

De las 18 empresas que habían mostrado interés al inscribirse en la plataforma de Seace, solamente Chanjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research - Sucursal Perú, mostró su oferta, mientras que las 17 restantes no se presentaron al proceso de selección que se convocó por 1 millón 723 mil 575 soles.

Sin embargo, esta única propuesta incumplió la exigencia de contar con los profesionales capacitados para ocupar los cargos de jefe de estudio del proyecto y especialista en hidrología , por lo que no fue admitida por el comité integrado por funcionarios del PSI.

El concurso público para Yanapujio será convocado nuevamente bajo las mismas bases, pero con una adjudicación simplificada que se daría en 12 días, manifestó el director ejecutivo del PSI, Huber Valdivia Pinto, que a su vez lamentó que se haya declarado desierta.