“Que el gobernador deje de hacer proselitismo político y trabaje”

El secretario nacional de organización región sur del partido Unión por el Perú, Alexis Chora Coaguila, pidió hoy al gobernador Elmer Cáceres que deje lo político y trabaje más.

“El señor Cáceres que se dedique a trabajar y deje de hacer proselitismo político, pareciera que todavía sigue de candidato porque no vemos un real avance sobre Majes - Siguas II, no hay nada sobre el gasoducto, no terminó la Variante de Uchumayo como debería ser, y deja de lado muchas obras de envergadura”, dijo.

El partido al que representa se fundó en 1994 y este 21 del presente celebran 25 años de creación con una reunión. Anunció además que si hay adelanto de elecciones presidenciales, participarán.