Raúl Jacob: "No podemos tardarnos tanto para una decisión"

El economista Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú Copper, responde mediante un cuestionario formulado por este diario a las principales interrogantes en torno al proyecto minero Tía María, luego que se ordenara la suspensión temporal de su licencia de construcción.

¿Que requisitos ambientales ha tenido que cumplir la empresa para obtener la licitación del proyecto minero?

Todas las recomendaciones ambientales han sido incorporadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, la principal es que se empleará agua de mar desalinizada sea para las operaciones.

¿En que consiste el plan ambiental?

El de recuperación del cobre se denomina lixiviación y por sus características, no emite ni humos ni relaves. El polvo generado nunca alcanzará a la población ni al valle de Tambo, porque el viento sopla de sur a norte. Además, se construirá un domo y se humedecerán los caminos por donde transiten los camiones mineros. La profundidad de los tajos será de 125 m y el polvo que ocasionen las voladoras se levanta a un máximo de 100 m, por lo que se quedará al interior de la mina.

¿Tienen un plan social?

Si, Tía María tiene una propuesta de desarrollo socioproductivo orientado a la mejora de la calidad de vida de los pobladores del valle de Tambo y de islay, la que se desarrollaría de manera conjunta con las autoridades. En este plan se incluyen rubros como la mejora de la infraestructura educativa, salud, sistema de riego, apoyo a la ganadería local, entre otros. Si todos trabajamos para alcanzar un mismo objetivo, la generación de bienestar para la población, este da el espacio de diálogo que nos compromete a todos.

¿Cuantos puestos de trabajo se prevé que genere y de qué forma?

Durante la etapa de construcción se ha previsto generar 9 mil empleos: 3,600 empleos director y 5,400 indirectos; se estima que el tiempo de construcción será de dos años. En la etapa de operación, los puestos directos será 600 y los indirectos 4,200 por un periodo de 20 años.

¿A cuánto ascenderá el canon minero y las regalías?

Durante los 20 años de operación, se estima que el aporte de Tía María ascenderá a 5,460 millones de soles durante la vida útil de la mina. Los ingresos adicionales que recibiría el Gobierno Regional de Arequipa, serían de 273.4 millones de soles. De haber entrado en operación el proyecto en el año 2017, Arequipa hubiera recibido 400 millones de soles de los 127 millones de soles que le transfirieron. El gobierno nacional recibiría 325 millones de soles adicionales por Impuesto a la Renta, Impuesto Especial de Minería y otros impuestos.

¿Cual es el cronograma de ejecución?

De incoarse la construcción durante el primer trimestre del próximo año, durante el segundo semestre del 2021 debería culminarse el proyecto.

¿A cuanto asciende es estimado de pérdidas con la suspensión del proyecto?

Más allá del estimado de pérdidas para la empresa está el hecho que hace 10 años Tía María pudo haber entrado en operación y no lo ha hecho por razones que no son técnicas, ni ambientales, ni financieras. Si hace 10 años hubiese entrado en operación el proyecto Tía María, hoy habría recursos suficientes para haber culminado y puesto en ejecución la represa para Tambo, de la cual se habla desde 1958, hace 61 años. Como peruanos, no podemos tardarnos tanto tiempo para tomar una decisión que a todas luces va a ser conveniente para todo el país y en especial a la región de Arequipa, a la provincia de Islay y al valle de Tambo.

¿Cuanto tiempo esperara la empresa para tomar una posición final?

Nosotros confiamos en que el Consejo de Minería emito la antes posible una resolución sustentada técnicamente y sin consideraciones de otra índole.

¿En que estado estás las cuatro demandas contra Southern en el Minem en torno al proyecto Tía María?

Las demandas forman parte de un proceso que exige reserva alas partes, nosotros somos respetuosos de las normas.

¿Cuál sería el plazo máximo que esperarían para ir a la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones)?

Creemos que no va a ser necesario llegar a esa instancia, dada la fortaleza legal de nuestra autorización de construcción.