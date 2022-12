Desde el 1 de diciembre, los trabajadores reasignados al hospital Honorio Delgado Espinoza marcan su asistencia de ingreso y salida, pero durante todo el día no hacen nada más que caminar entre los pasillos.

“Estamos en el limbo, no podemos trabajar por puro capricho de las autoridades del hospital”, refirió la enfermera Luz Torres, representante de los reasignados.

Explicó que a pesar de que acuden todos los días al hospital, aún no pueden desplazarse a sus áreas de trabajo ni asumir ningún turno o realizar guardias.

MOTIVOS

Esto se debe a que hasta el momento, la directora del hospital regional, Alida Huamán, no ha firmado sus cartas de presentación, que es el documento indispensable para que comiencen a trabajar.

El último miércoles, los reasignados confiaban en que comenzarían a trabajar, pues le habían informado que los documentos estaban en la dirección desde el día anterior, sin embargo, la directora no los rubricó, estuvo ausente del trabajo por un tema salud.

“En el hospital dicen que no tienen personal para atender la demanda de pacientes, pero increíblemente, no nos dejan trabajar. Es algo que no entendemos, nos sentimos maltratados”, dijo.