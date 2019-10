Recuperan restos arqueológicos de obras en Sachaca

Síguenos en Facebook

Desde febrero el Ministerio de Cultura autorizó a la empresa Agua Santa Perú a realizar un proyecto de Rescate de restos arqueológicos, antes de poder desarrollar su iniciativa inmobiliaria en terrenos cercanos a la Mansión de Goyeneche, en Sachaca.

Ayer, el director regional de Cultura, Rodolfo Nicoli, informó que el proceso arqueológico arrojó parte de una aparente estructura preinca y rastros de andenería antigua.

"Luego de este proyecto de rescate, tocará hacer el respectivo inventario para dejar constancia de los restos y que se conserven", señaló.

Una vez se concluya el registro, la empresa podrá edificar sobre alrededor de 10 mil metros cuadrados del terreno.

MUNICIPIO. El alcalde local, Emilio Díaz Pinto, refirió que las construcciones fueron autorizadas por la anterior gestión. "No se puede limitar este proyecto pero si vamos a promover una ordenanza para que no se construya más de dos pisos en el lugar, para no afectar el paisaje", dijo.