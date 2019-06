Regidor Pedro Quispe anuncia querella contra Harold Nina

Síguenos en Facebook

Los problemas entre el gerente de Administración Tributaria, Harold Nina Berrios y el regidor Pedro Santos Quispe recién empiezan.

El concejal anunció que presentara una querella contra Nina Berrios luego que lo acusara de tener intereses económicos por negarse a aprobar la ordenanza municipal que permitiría cerrar los prostíbulos de la Av. Jesús.

“Es falso que tenga intereses contra la ordenanza, el señor me acusa de ser promotor de espectáculos musicales y que la aprobación de ese documento me afectaría, yo no me dedico a esa actividad, voy a pedir que me demuestre lo que indica y si no puede lo voy a querellar”, manifestó Santos Quispe.

Contó que durante la sesión de consejo de la semana pasada pidió que el documento presentado por Harold Nina sea revisado por la comisión de Asuntos Legales ya que su aprobación podría ocasionar que el municipio sea denunciado por abuso de autoridad por los propietarios.

“El día de la sesión de consejo el alcalde junto a los 15 regidores decidimos mandarla a comisión para que se revisado porque así como estaba no podía aprobarse y eso nos generaría problemas legales”, agregó.

Aseguro que su trabajo como regidor dentro de la municipalidad es apoyando al pueblo y negó tener intereses, además recordó que en varias ocasiones solicitó con documento que se proceda a la clausura de los locales que funcionan en la Av. Jesús.

