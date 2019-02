Regidor Pedro Quispe considera que ganar elecciones da derecha a un trabajo

Síguenos en Facebook

Ganadas las lecciones, las primeras acciones que hicieron las autoridades fueron elegir a sus funcionarios de confianza, pero según el politólogo Gonzalo Banda, estas designaciones no siempre se hacen en función a los perfiles o las capacidades que se requieren para ocupar los cargos, sino para compensar con un puesto de trabajo a las personas que apoyaron durante la campaña electoral.

El nombramiento de Pedro Quispe Cornejo como administrador de la UGEL Arequipa Norte por parte del gobernador Elmer Cáceres Llica, generó reacciones en las redes sociales, al considerar que, por un aspecto ético, no le correspondería ocupar un puesto en el sector Educación.

Sin embargo, el también regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, asegura que su error de 10 minutos, en referencia a su detención por conducir en estado de ebriedad en el año 2017, no puede opacar toda la labor que realizó como dirigente en el distrito de Alto Selva Alegre, en donde fue funcionario durante siete años y concejal de Arequipa.

“Es una falta que cometí y al día siguiente lo asumí. Eso ya pasó. A la municipalidad pagué 2 mil 250 y al Estado mil soles como reparación civil”, expresó.

JUSTIFICACIONES

Asevera que lo detuvieron porque no quiso pagar la “coima” de mil 500 soles que le habían pedido los policías.

“Se fijan en lo que se hace en 10 minutos, pero no en las virtudes y valores de toda la vida. No dicen que soy buen regidor, dirigente. De mi nunca van a decir que he recibido ni un sol, ni agua recibí”, dijo desde su oficina de la UGEL.

Considera que por su buena labor, el año pasado recibió el reconocimiento del alcalde Omar Candia Aguilar, cuando el distrito Alto Selva Alegre cumplió 25 años.

Es que Quispe Cornejo, creó el Comité Prodistrito y por ello se considera que es uno de los fundadores. “Si existe el distrito, es por mi cerebro”, asegura.

Con esta descripción, Quispe asegura que es un buen ciudadano y con derecho a trabajar, pero sobre todo, que cumple el perfil para desempeñarse como funcionario público.

Como si supiera que los periodistas le consultarían sobre su labor en la UGEL, Quispe Cornejo tenía lista la Resolución Ministerial N° 0091-2012 del 7 de marzo del 2012 del Ministerio de Educación donde se indica que los requisitos mínimos para ser director del Sistema Administrativo II son: título profesional universitario y estudios de postgrado, relacionados con la especialidad y experiencia en la dirección del sistema administrativo que conduce.

“Exige título profesional, no dice que necesariamente tenga que ser en Educación”, expresó. El funcionario público estudió la especialidad en la Universidad Nacional de San Agustín, y en los últimos años se dedicó a organizar eventos a través de Peruvian Music.

Aunque sus detractores señalen que su designación es un favor político, Quispe califica la decisión como un derecho. En su opinión, si no fuese militante del movimiento Unidos por el Gran Cambio y fuera de otra organización política, entonces sería un favor político.

ARGUMENTO

“Todos los militantes tienen derechos políticos porque apoyaron y trabajaron en la campaña. Universalmente todo los partidos, como organización política , tienen derechos de poner a sus cuadros”, resaltó.

Sin embargo, el analista Banda manifiesta que hay buenos profesionales que hacen política y están en el derecho de trabajar, pero siempre que cumplan el perfil requerido. “No está mal que sean de confianza, está mal que no tengan la calificación para ocupar esos puestos. Los elegidos tienen que tener al menos una hoja de vida limpia”, resaltó.

Para Quispe, la elección del personal de confianza tampoco significa tomar el GRA, como una agencia de empleo, sino para ubicar estratégicamente a la gente que apoyó en la campaña y lograr que la gestión sea exitosa.

Convencido de ello, asegura que pondrá su mejor esfuerzo para que su labor sea buena. El contralor regional de Arequipa, Alberto Arteaga, envió un documento circular a los municipios y al Gobierno regional de Arequipa, en el que advierte que los funcionarios de confianza deben cumplir el perfil del Manual de Organización de Funcional y el Reglamento, pero Quispe, confía en que no tendrá problemas, porque la resolución del Minedu tiene mayor rango.

1 de enero del 2015 empezó su primera gestión de concejal.

1 de enero del 2019 empieza su segunda gestión de regidor Pedro Quispe

2017 fue intervenido por conducir en estado de ebriedad.

Funcionarios Se fueron

Elmer Cáceres Llica también nombró como gerente de Comercio Exterior y Turismo a Fredy Jiménez, pero tras la publicación que daba cuenta de su sentencia judicial por tocamientos indebidos, dio por concluida la designación.

Hace más de una semana nombró como directora del Proyecto Especial de Cooperación Peruana Alemana de Seguridad Alimentaria (Copasa) a Yrasema Pacheco Mena, esposa del alcalde provincial Omar Candia, pero la retiró de forma inmediata, ante las críticas de los ciudadanos.