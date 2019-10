René Manrique vuelve a ser citado por la Fiscalía

Síguenos en Facebook

René Manrique, exgerente de Presta Perú, deberá asistir mañana a la sede de la Fiscalía de Crimen Organizado ante la segunda citación realizada por el Ministerio Público. El exdirectivo tendrá que responder por la denuncia de un grupo de socios de la Cooperativa de Créditos y Ahorros (Coopac) PrestaPerú quienes lo señalan de ser responsable de 7 delitos, entre ellos crimen organizado.

Junto a él, otros 29 exdirectivos y trabajadores de la cooperativa tendrán que acudir al llamado de la fiscal del caso Lizbeth Adriazola.

Como se recuerda, la denuncia fue presentada a inicios de este mes luego de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) iniciará el proceso de disolución de la cooperativa al no poder demostrar la solvencia económica debido a que tiene una deuda de S/253 millones. Hace un par de semanas, los denunciados fueron citados, pero no acudieron. Según, Saturnino Sardón, presidente de la Asociación de Agraviados de la Cooperativa de Ahorros y Créditos del Perú PrestaPerú, la Fiscalía les explicó que si no acude al tercer llamado será citado de grado o fuerza. En tanto, cerca de 3 mil 500 socios continúan agotando las vías administrativas para recuperar sus ahorros.