Ha pasado dos meses desde que las galerías, tiendas, centros comerciales y mercadillos volvieron a abrir sus puertas en Arequipa. Al inicio, los comerciantes prometieron cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus, pero estos compromisos solo fueron por algunas semanas.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Willy Jano, en un breve recorrido corroboró que en las galerías del Centro Histórico como las ubicadas en Muñoz Nájar, Perú, Pizarro, San Camilo, no cumplen con los protocolos.

Ya no toman la temperatura al ingreso del local, no hay control del aforo, tampoco hacen la desinfección de manos y calzados al ingresar y al salir. El descuido se agrava con el comercio informal en todas las calles del Cercado de la ciudad.

“Tanto los comerciantes, como los usuarios ya no respetan los protocolos. Algunos no usan las mascarillas o lo utilizan mal. Todos han bajado la guardia, es como si el virus no existiera y con este comportamiento, hay mayor riesgo de que haya un rebrote”, manifestó el concejal.

Comando COVID-19 advierte posible colapso de hospitales

El presidente del Comando Regional COVID-19 de Arequipa, Percy Miranda, también advirtió el último martes que en Arequipa las personas empiezan a descuidarse y no cumplir los protocolos básicos, como la desinfección constante, mantener el distanciamiento social y usar las mascarillas.

Señaló que a la fecha se identifican menos de 500 infectados al día, sin embargo, de superar esta cifra, el colapso en los hospitales volverá a presentarse como ocurrió en julio. La comuna provincial contrató 40 fiscalizadores más para mayor control en centros comerciales.

Control. El concejal Jano Huallpa indicó que en la siguiente sesión solicitará mayor control a los locales comerciales que dejaron de organizarse.