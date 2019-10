Rinden homenaje a panaderos en III Festival del Pan

Síguenos en Facebook

Mientras la ciudad duerme, miles de personas dedicadas a la elaboración de panes trabajan para facilitar el cotidiano alimento en las casas de los arequipeños. Ayer, durante el III Festival del Pan, en Miraflores, se les rindió homenaje y reconocimiento por su trabajo diario.

La actividad fue organizada por la empresa Katya, distribuidora local de productos Alicorp y tuvo el apoyo de la comuna distrital.

Participaron 58 panaderías de toda la ciudad y de otras provincias, quienes mostraron el arte de la repostería y panificación en sus productos exhibidos al numeroso público local que acudió a la plaza Mayta Capac.

SITUACIÓN. La administradora de la empresa Katya, Marisol Álvarez señala que la actividad es un esfuerzo para revalorar el trabajo que se hace en la industria panadera.

"Ellos trabajan todos los días desde la medianoche con todo el cansancio y haciendo algo tan sacrificado, que muchos creemos sencillo. No lo es, y esta es una oportunidad para demostrar que con todo ese esfuerzo pueden realizar productos creativos e innovadores", manifestó.

Álvarez señaló que la actividad tiene por objetivo empoderar a los pequeños empresarios logren niveles de calidad y puedan abrirse en el mercado local.

"Por ejemplo con las reposterías, hay muchas que son pequeñas pero que tienen mejores productos y más económicos que de las grandes cadenas que hay aquí", asegura.

En Arequipa existen más de 2 mil panaderías y muchas bregan por su formalización total. Otras en cambio, como la que administra el señor Máximo Chalco, tienen un carácter temporal y aunque se realiza un detallado trabajo de artesano, su atención no es continua.

"El pan es necesario para todos. Por eso siempre que podemos salimos y así no le faltará el alimento a nadie", sentencia Chalco.